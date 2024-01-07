Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Debat Ketiga Capres, Arsjad Rasjid: Ganjar Dapat Banyak Masukan

Andreas Gerry Tuwo , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |20:53 WIB
Debat Ketiga Capres, Arsjad Rasjid: Ganjar Dapat Banyak Masukan
Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid mengatakan, bahwa Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo mendapat banyak masukan dari berbagai pihak menjelang debat ketiga Pilpres 2024.

Dikatakan, sebelum menjalani debat pada Minggu (7/1/2024) di Istora Senayan, Jakarta, Ganjar mendapat banyak masukan terkait tema Pertahanan dan Keamanan, Politik Luar Negeri, Globalisasi, Hubungan Internasional.

Selain itu, Ganjar juga mendapat masukan dari masyarakat selama blusukan ke berbagai daerah di Indonesia.

“Mohon doa restu dari semuanya,” pungkas Arsjad.

KPU RI menggelar Debat Ketiga Pilpres 2024, dengan menghadirkan Capres Nomor Urut 1 Anies Baswedan, Capres Nomor Urut 2 Prabowo Subianto, dan Capres Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo.

Pasangan Ganjar-Mahfud, tampil gagah saat mengikuti Debat Ketiga. Duet Ganjar-Mahfud membuat kejutan dengan penampilan a’la film “Top Gun” yang diparodikan menjadi “Top Gan.”

Halaman:
1 2
      
