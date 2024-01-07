Anies Patahkan Pernyataan Prabowo soal Kerja Sama Selatan-Selatan: Orang Bisa Google

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto berbicara terkait apa yang bisa dikerjakan Indonesia dalam geopolitik di kawasan selatan-selatan.

Akan tetapi, untuk Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menilai apa yang disebutkan oleh Prabowo bisa dicari di Google.

“Penjelasan tadi tidak menggambarkan peran Indonesia di selatan-selatan, itu hanya menggambarkan bagaimana membangun Indonesia. Ketika kita membangun dengan baik tidak otomatis jadi contoh,” kata Anies dalam debat Capres di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024).

Anies kemudian mencontohkan dengan apa yang dilakukan oleh Bung Karno dalam konferensi Asia Afrika (KAA). Ali Sastroamidjojo menjadi wakil Indonesia kala itu di KAA.

“Yang harus dilakukan seperti dilakukan era Bung Karno, Ali Sastroamidjojo. Apa yang dikerjakan? Merangkul semua,” ucapnya.

Lebih jauh, mantan Gubernur Jakarta itu mengatakan apa yang dijelaskan oleh Prabowo bisa dicari melalui Google. “Membawa apa yang menjadi agenda selatan-selatan, bukan menceritakan agenda kita. Semua orang bisa baca di Google apa yang kita kerjakan,” ujarnya.

