HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Pranowo : Indonesia Butuh Tanker Terapung untuk Patroli TNI-AL

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |20:59 WIB
Ganjar Pranowo : Indonesia Butuh Tanker Terapung untuk Patroli TNI-AL
Capres Nomor urut 3, Ganjar Pranowo (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menegaskan bahwa Indonesia memerlukan tanker-tanker terapung untuk mempekuat patroli di Laut Cina Selatan. Mulanya, Ganjar berbicara terkait masalah modernisasi peralatan Tiongkok.

“Kita tahu persis modernisasi peralatan di Tiongkok akan selesai di tahun 2027. Apa artinya? Kalau kita bicara One China Policy, maka seluruh Dunia pasti akan mengakui bagaimana peran itu,” kata Ganjar di debat capres, Minggu (7/1/2024).

Ganjar kemudian menyebutkan peran Tiongkok menjadi kuat, maka bukan tidak mungkin cerita-cerita potensi terjadinya konflik dengan negara lain akan muncul.

“Mungkin perangnya tidak sampai ke Indonesia tapi pada sisi lain kita bisa kena dampak,” ujarnya.

