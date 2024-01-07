Yel-Yel Ganjar-Mahfud Menggema saat Jeda Debat Capres di Istora

JAKARTA - Gegap gempita yel-yel Pasangan Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menggemakan Istora Senayan, Jakarta Pusat saat jeda Debat Ketiga Pilpres 2024, Minggu (7/1/2024).

Momen itu terjadi saat sesi ke-3 Debat Ketiga Pilpres 2024 usai. Saat itu, para relawan yang menonton langsung di arena debat langsung mengacungkan salam tiga jari.

Para relawan Ganjar-Mahfud yang berada di barisan tengah itu pun langsung menyanyikan yel-yel.

Mereka juga kompak mengenakan ikat rambut.

"Assamualaikum, waalaikumsalam, Ganjar-Mahfud datang, bawa pasukan," sorai para relawan sambil melayangkan salam tigas jari.

Sekedar informasi, KPU tengah menggelar debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu, 7 Januari 2024. Adapun tema debat kali ini ialah Pertahanan, Keamanan, Internasional, Globalisasi, Geopolitik dan Politik Luar Negeri.

