HOME NEWS NASIONAL

Diserang soal Alutsista Bekas, Prabowo Tuding Anies Tak Paham Pertahanan: Yuk Kita Diskusi

Giffar Rivana , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |21:05 WIB
Diserang soal Alutsista Bekas, Prabowo Tuding Anies Tak Paham Pertahanan: Yuk Kita Diskusi
Prabowo Subianto (Foto: Tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Calon Presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto ajak Capres nomor urut 1 Anies Baswedan diskusi panjang soal pertahanan. Menurut Prabowo, Anies tidak mengerti soal tema debat kedua Capres tentang pertahanan.

Hal yang dimaksud tidak dimengerti oleh Anies adalah soal barang-barang belanja pertahanan yang selalu membeli barang bekas dari luar negeri.

"Tadi sekali lagi Pak Anies ngomong-ngomong barang bekas, Pak Anies tidak megerti masalah pertahanan, saya bersedia Pak Anies mengundang Pak Anies, di tempat yang Pak Anies suka kita diskusi saya akan bawa data," ucap Prabowo di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024).

"Saya akan bawa data yang sebenar-benarnya, jadi barang-barang bekas itu menyesatkan rakyat itu tidak pantas seorang profesor ngomong gitu, kerena dalam pertahanan hampir 50 persen alat-alat dimanapun adalah bekas tapi usianya muda," tambah Prabowo.

Halaman:
1 2
      
