Senyum Kecut Prabowo saat Diserang Anies soal Alutsista Bekas

JAKARTA - Calon presiden (capres) nomor urut satu Anies Baswedan menyinggung, capres nomor urut dua, Prabowo Subianto yang saat ini masih menjabat sebagai menteri pertahanan saat debat capres di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024).

Anies melihat, kurang efektif utang luar negeri yang justru digunakan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) untuk membeli alustista bekas. Anies melihat hal tersebut sangat tidak tepat.

"Utang-utang yang kita gunakan untuk aktivitas produktif, jangan utang itu digunakan untuk kegiatan yang nonproduktif, misalnya utang dipakai untuk membeli alutsista bekas oleh Kementerian Pertahanan," kata Anies dalam segmen 3 debat.

Terlihat saat Anies menyampaikan kalau Kemenhan selalu membeli alusista bekas, tampak Prabowo tertawa kecil dan senyuman tipis.

Sebelumnya ucapan tersebut juga sebetulnya sempat dikatakan Anies pada segmen pertama debat.

"Kita ingin mengembalikan dana Rp700 triliun anggaran Kementerian Pertahanan tidak bisa mempertahankan itu, justru digunakan untuk membeli alat-alat alutsista yang bekas di saat tentara kita lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas," ucap Anies saat memaparkan visi misinya dalam debat.

Tak selesai sampai di situ, Anies juga menyinggung program Prabowo Subianto soal food estate singkong yang dianggap merusak lingkungan.