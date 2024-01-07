Berlangsung Riuh, Hasto hingga Sukarelawan Ganjar-Mahfud Nobar Debat Capres di TKRPP

JAKARTA - Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Hasto Kristiyanto, dan Koordinator Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres (TKRPP) PDI Perjuangan, Ahmad Basarah, nonton bareng (nobar) debat Capres 2024 di Sekretariat Pusat Koordinasi Relawan Ganjar-Mahfud, Jalan Diponegoro Nomor 72, Jakarta Pusat, Minggu (7/1/2024) malam.

Pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, nobar debat Pilpres 2024 jilid ketiga itu juga ikut diramaikan oleh banyak sukarelawan Ganjar-Mahfud. Lautan sukarelawan dari berbagai elemen tampak membanjiri Sekretariat Pusat Koordinasi Relawan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 itu.

Untuk memeriahkan acara nobar tersebut, sejumlah relawan Ganjar-Mahfud tampak mengenakan pakaian adat Nusantara. Terlihat, Hasto, Basarah, hingga sukarelawan Ganjar-Mahfud itu pun sangat antusias menonton debat Capres 2024 tersebut.

Khususnya, ketika Ganjar Pranowo menyampaikan gagasannya dalam debat bertema Pertahanan, Keamanan, Hubungan Internasional, Geopolitik, dan Politik Luar Negeri di Istora Senayan, Jakarta itu. Suasana pun menjadi riuh.

Semebtara itu, Hasto menyapa para sukarelawan di sela-sela sesi iklan debat ketiga Pilpres 2024 itu. Dia memuji Ganjar Pranowo yang dinilai menguasai tema debat Capres 2024 edisi kali ini.

"Kalau soal geopolitik, pertahanan, keamanan, Mas Ganjar jagonya," kata Hasto yang juga sebagai Sekretaris PDI Perjuangan itu.