HOME NEWS NASIONAL

Disinggung Soal Etik oleh Anies, Prabowo: Saya Menilai Anda Tidak Pantas Bicara Soal Etik

Giffar Rivana , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |21:19 WIB
Illustrasi (foto: dok Okezone)
JAKARTA - Calon Presiden (capres) nomor urut 2. Prabowo Subianto kembali disinggung soal etik seorang pemimpin oleh capres nomor urut 1, Anies Baswedan. Anies menanyakan soal hubungan antara standar etika pemimpin negara dalam mempertahankan kedaulatan negara.

Hal tersebut ditanyakan Anies kepada Prabowo dalam segmen tanya jawab antar pasangan calon (paslon) dalam debat kedua capres yang membahas tema Pertahanan, Keamanan, Internasional, Globalisasi, Geopolitik dan Politik Luar Negeri.

Prabowo pun menjawab bahwa dirinya sependapat dengan Anies bahwa semakin tinggi pemimpin maka semakin luas dan kompleks.

"Kepemimpinan butuh nilai sangat fudemental, nilai cinta tanah air, kejujuran, harus memberi contoh tidak boleh korupsi dengan bentuk apapun jadi saya sepakat harus ada kepemimpijan berdasarkan nilai berhubungan dengan etik itu benar, kita harus beretik dengan benar, jujur apa yang kita katakan apa yang dihari kita apa yang dimulut apa yang dihati," ucap Prabowo di Istora Senayan, Jakarta (7/1/2024).

