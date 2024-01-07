Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tanggapi Ganjar soal Laut China Selatan, Prabowo Ajak Anies Diskusi

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |21:22 WIB
Tanggapi Ganjar soal Laut China Selatan, Prabowo Ajak Anies Diskusi
Tanggapi Ganjar, Prabowo ajak Anies diskusi. (MPI/Jonathan Simanjuntak)
A
A
A

 

JAKARTA - Calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto mengajak capres nomor urut 1, Anies Baswedan berdiskusi terkait pertahanan negara khususnya alutsista bekas. Momen itu terjadi saat Prabowo diminta menanggapi pernyataan capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, dalam debat capres Pilpres 2024, Minggu (7/1/2024).

Dalam salah satu sesi, Ganjar tengah memaparkan gagasannya soal permasalah Laut Cina Selatan. Setelah menyelesaikan dua menit waktu paparannya, Prabowo diminta moderator menanggapi pernyataan Ganjar.

Prabowo menanggapi Ganjar bahwa Laut Cina Selatan perlu kekuatan pertahanan yang kuat. Ia menyebut bahwa Indonesia memerlukan platform yng kuat juga.

“Jadi keadaan Laut Cina Selatan menggarisbawahi bahwa kita perlu kekuatan pertahanan yang kuat, kita perlu platform untuk patroli, kita perlu satelit, kita perlu banyak sekali, untuk itu pertahanan harus kita bangun,” ucap Prabowo.

Dalam kesempatan itu, tiba-tiba Prabowo turut mengundang Anies untuk berdiskusi soal urusan pertahanan lantaran menganggap Anies tak mengerti. Apalagi, pada sesi sebelumnya Prabowo juga sempat disinggung Anies soal pengadaan alutsista bekas dari Kementerian Pertahanan.

“Dan tadi saya sekali lagi Pak Anies ngomong-ngomong barang bekas karena Pak Anies rupanya tidak mengerti masalah pertahanan. Saya bersedia Pak Anies mengundang Pak Anies di tempat Pak Anies suka, diskusi,” ungkap Prabowo.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement