HOME NEWS NASIONAL

TPN: Ganjar Tekankan National Interest di Debat Capres

Geri Herwanto , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |21:26 WIB
TPN: Ganjar Tekankan National Interest di Debat Capres
Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud, TGB Zainul Majdi (Foto: Dok MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Pasangan Capres-Cawapres, Ganjar Pranowo-Mahfud MD menegaskan dalam debat ketiga Pilpres 2024 akan menekankan tentang pentingnya national interest (kepentingan nasional) Indonesia, dalam menghadapi perubahan-perubahan dunia yang terjadi saat ini.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024).

"Satu hal yang selalu ditekankan Mas Ganjar adalah bahwa seluruh pembicaraan politik luar negeri kita harus menumpukan national interest atau kepentingan nasional sebagai poros," ujar TGB

Artinya, lanjut TGB, Ganjar menegaskan atas dasar kepentingan nasional tadi maka Indonesia tidak boleh menjadi subordinasi kepentingan negara manapun. Geopolitik Indonesia menghadapi dua kekuatan besar yang saling tarik-menarik. Indonesia harus tetap kokoh dengan national interest-nya.

Menurut TGB, Ganjar akan siap menghadapi debat ketiga yang mengangkat isu-isu Pertahanan, Keamanan, Hubungan Internasional, dan Globalisasi.

Sebab, menurut TGB, tema-tema tersebut sudah sering disampaikan Ganjar dan Mahfud, baik saat blusukan, dan dalam forum-forum saat keduanya diundang untuk menyampaikan pandangan-pandangan terkait politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik.

“Jadi secara persiapan sudah siap, bagus. Alhamdulillah,” tegas TGB.

