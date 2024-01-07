TPN: Ganjar Tekankan National Interest di Debat Capres

JAKARTA - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Pasangan Capres-Cawapres, Ganjar Pranowo-Mahfud MD menegaskan dalam debat ketiga Pilpres 2024 akan menekankan tentang pentingnya national interest (kepentingan nasional) Indonesia, dalam menghadapi perubahan-perubahan dunia yang terjadi saat ini.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024).

“Satu hal yang selalu ditekankan Mas Ganjar adalah bahwa seluruh pembicaraan politik luar negeri kita harus menumpukan national interest atau kepentingan nasional sebagai poros,” ujar TGBBACA JUGA:

Artinya, lanjut TGB, Ganjar menegaskan atas dasar kepentingan nasional tadi maka Indonesia tidak boleh menjadi subordinasi kepentingan negara manapun. Geopolitik Indonesia menghadapi dua kekuatan besar yang saling tarik-menarik. Indonesia harus tetap kokoh dengan national interest-nya.

Menurut TGB, Ganjar akan siap menghadapi debat ketiga yang mengangkat isu-isu Pertahanan, Keamanan, Hubungan Internasional, dan Globalisasi.

Sebab, menurut TGB, tema-tema tersebut sudah sering disampaikan Ganjar dan Mahfud, baik saat blusukan, dan dalam forum-forum saat keduanya diundang untuk menyampaikan pandangan-pandangan terkait politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik.

“Jadi secara persiapan sudah siap, bagus. Alhamdulillah,” tegas TGB.