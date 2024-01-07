Ganjar Pranowo Beri Skor 5 untuk Kinerja Kemenhan

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo memberikan skor lima atas kinerja Kementerian Pertahanan. Ganjar menjawab pertanyaan dari Capres Nomor Urut 1 Anies Baswedan.

“5 juga. Saya punya datanya dan kemudian akan sampaikan. Maka di meja saya sudah saya siapkan data satu persatu. Namun demikian Mas Anies, tentu saja ada yang ingin saya sampaikan dari apa yang tadi sudah saya utarakan,” kata Ganjar pada debat ketiga Pilpres 2024, di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024).

Lebih lanjut, Ganjar mengatakan ketika ingin membangun sistem pertahanan Indonesia, maka dalam perencanaan tidak boleh gonta-ganti. “Kita mesti ajeg, musti konsisten."

Kedua, kata Ganjar, saat ini perlu mendengarkan betul-betul dari seluruh matra dalam perencanaan alutsistan negara. “Maka seluruh proses perencanaannya harus bottom up. Sehingga saya ketemu dengan seseorang berpangkat cukup tinggi, pak kalau bapak kasih persenjataan kepada saya yang tidak saya butuhkan, sudah saya siapkan museum untuk saya taruh di sana.”