HOME NEWS NASIONAL

Ganjar: Saya Duduk di Tengah Mudah-mudahan Mendinginkan Dua Kawan Saya

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |21:40 WIB
Ganjar: Saya Duduk di Tengah Mudah-mudahan Mendinginkan Dua Kawan Saya
Illustrasi (foto: dok Okezone)
JAKARTA - Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo ditempatkan di tengah pada debat kedua Capres 2024 yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menanggapi hal ini Ganjar pun berkelakar bahwa posisinya untuk mendinginkan kedua pasangan calon Presiden lainnya, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan.

Dalam perjalanan debat kedua ini, Anies dan Prabowo memang terlihat saling menyinggung. Anies kerap menyinggung soal alutsista bekas dalam pengadaan Kementerian Pertahanan, sementara Prabowo kerap menyinggung Anies tidak memiliki data yang benar.

“Terima kasih, mudah-mudahan saya didudukkan di tengah memang agak mendinginkan dua kawan saya kiri dan kanan,” kata Ganjar Pranowo membuka pernyataan sebelum menjawab pertanyaan dari Prabowo, Minggu (7/1/2024).

Setelahnya, Ganjar kemudian langsung menjawab pertanyaan Prabowo mengenai sektor pertahanan mana yang akan lebih dikuatkan.

