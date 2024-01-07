Bicara Keamanan Siber, Susaningtyas Kertopati Tekankan Pentingnya Infrastruktur Termasuk Dubes Siber

Ketua DPP Partai Perindo Bidang Pertahanan, Keamanan dan Siber Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati (Foto: MPI)

JAKARTA - Ketua DPP Partai Perindo Bidang Pertahanan Keamanan dan Siber, Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati turut menyoroti sistem keamanan siber.

Menurut Nuning, sapaan akrabnya, infrastruktur kritis merupakan sistem dan aset yang berpengaruh terhadap keamanan nasional, ekonomi, komunikasi, sumber energi, kesehatan dan keselamatan publik, dan lainnya.

"Diperlukan pendekatan keamanan dan ketahanan infrastruktur melalui kolaborasi dan integrasi, termasuk integrasi teknologi informasi dan komunikasi untuk mendeteksi kerentanan melalui pendekatan lintas sektoral. Kerjasama dan dialog antar aktor untuk menciptakan postur keamanan siber," katanya dalam keterangannya, Minggu (7/1/2024).

Menyusul adanya debat Calon Presiden (Capres) pada malam ini yang mengangkat isu pertahanan , menurut Nuning, Capres nomor urut 03, Ganjar Pranowo paling siap sehingga bisa tampil prima.