Ganjar: Dubes Siber Penting, Problem Besar Kita Hari Ini Dunia Digital

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo menegaskan pentingnya ada Duta Besar (Dubes) Siber. Mengingat, masalah besar saat ini ada di dunia digital.

“Duta besar cyber menjadi penting karena problem besar kita hari ini adalah pada dunia digital. Maka kita perlu duta besar ini untuk merespon perubahan-perubahan Global yang ada,” kata Ganjar menutup debat ketiga Pilpres 2024, di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024).

Lebih lanjut, Ganjar pun menegaskan bahwa juga perlu ada Duta Desar krisis iklim yang saat ini diperlukan. “Garda samudra sebagai strategi baru dari poros maritim dunia. 100% pesawat kita mesti siap tempur, alutsista kita mesti siap tempur dan zero tolerance untuk kecelakaan pada alutsista kita,” ujarnya.

“Kekuatan pertahanan Indonesia di angkatan cyber akan kita tingkatkan dan anggaran pertahanan hingga 2% dari PDB,” katanya.