Debat Pilpres 2024, Susaningtyas Kertopati: Ganjar Pranowo, Capres Paling Siap!

Ketua DPP Partai Perindo Bidang Pertahanan, Keamanan dan Siber Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati (Foto: MPI)

JAKARTA - Ketua DPP Partai Perindo Bidang Pertahanan Keamanan dan Siber, Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati menilai Calon Presiden (Capres) nomor urut 3 sebagai kandidat yang paling siap dalam debat Capres pada malam ini, Minggu (7/7/2024).

Dalam debat ketiga Pilpres 2024 ini mengangkat tema, pertahanan, keamanan dan geopolitik. Deba digelar di Istora Senayan, Jakarta.

Bahkan, kata Nuning, sapaan akrabnya, pernyataan Ganjar kerap dibenarkan Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto.

"Ganjar malam ini tampil prima, beberapa hal apa yang disampaikan dibenarkan oleh Prabowo," kata Nuning dalam keterangannya.