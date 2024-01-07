Debat Capres, TPN Nilai Ganjar Sosok Negarawan yang Mampu Menengahi

JAKARTA - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, dinilai menjadi sosok penengah antara capres nomor urut 1 Anies Baswedan dengan capres nomor urut 2 Prabowo Subianto, di debat ketiga Pilpres 2024.

Juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Diah Ayu Permatasari mengatakan, dalam debat ketiga di Istora Senayan, Ganjar menunjukkan dirinya merupakan sosok negarawan yang mampu menjadi penengah.

Karakter ini, kata Diah, sangat dibutuhkan dalam menjalani tugas negara termasuk melakukan hubungan luar negeri.

"Beliau menunjukkan negarawan. Bagaimana dia bisa melihat momentum momentum dan posisinya beliau sebagai orang yang mampu menengahi, dan juga mampu memanfaatkan yang saya rasa karakter ini sangat dibutuhkan untuk hubungan luar negeri dalam politik luar negeri," kata Diah di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (7/1/2024).

Menurut Diah, dalam debat tersebut Ganjar sangat memperlihatkan kepiawaiannya dalam memberikan edukasi dan menyampaikan gagasan dengan tegas.