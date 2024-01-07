Ganjar Singgung Kualitas Pertahanan Indonesia Turun, Prabowo: Banyak yang Diajukan, tapi Tidak Disetujui Menkeu

JAKARTA - Calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto, mengatakan selama 4 tahun kepemimpinannya menjadi Menteri Pertahanan (Menhan), banyak pengajuan anggaran pertahanan yang tidak disetujui Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sehingga ada beberapa penurunan kualitas pertahanan Indonesia di mata dunia.

Hal tersebut diungkapkan setelah capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo bertanya soal penurunan kualiatas pertahanan Indonesia. Ganjar menanyakan soal global peace index Indonesia menurun. Selanjutnya global military season index pun menurun. Kemudian kapabilitas militer Indonesia juga menurun, dan dilanjut dengan proporsi anggaran pertahanan pun ikut menurun.

Prabowo beranggapan tidak disetujuinya pengajuan anggaran itu karena adanya gangguan Covid-19 yang melanda Indonesia sepanjang 2020 hingga 2021. Pada saat itu pemerintah tengah melakukan refocusing terhadap pengeluaran APBN.

"Jadi saya sudah buat rencana, tapi yang menentukan termasuk Menteri Keuangan, dan masalah yang kita hadapi, saya sudah menjadi Menteri Pertahanan selama empat tahun tetapi kita diganggu oleh Covid dua tahun di mana terjadi refocusing. Jadi banyak yang kita ajukan tidak disetujui oleh Menteri Keuangan," ucap Prabowo menanggapi pertanyaan Ganjar soal penurunan kualitas pertahanan Indonesia dalam debat kedua capres di Istora Senayan, Jakarta Minggu (7/1/2024).

"Jadi, sebagai seorang Menteri, sebagai seorang tim player saya harus royal. Jadi saya tidak banyak bicara di depan umum," ucap Prabowo.