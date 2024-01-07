Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Soal Kerja Sama Selatan-Selatan, Ganjar Ingin Tuntaskan Optimalisasi Potensi SDA

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |23:00 WIB
Soal Kerja Sama Selatan-Selatan, Ganjar Ingin Tuntaskan Optimalisasi Potensi SDA
Ganjar saat debat capres Pilpres 2024. (Ist)
A
A
A

JAKARTA - Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo menanggapi bahwa Indonesia memiliki beragam potensi, salah satunya sumber daya alam (SDA) guna memperkuat kondisi perekonomian negara Selatan dalam kerjasama Selatan-Selatan (KSS), pada saat debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1).

KSS adalah skema kerjasama antar negara berkembang yang dilakukan melalui berbagai hubungan bilateral dan multilateral secara mutual untuk menghasilkan solusi bersama bagi pembangunan negara Selatan.

Ganjar mengatakan bahwa pemerintah ke depan harus memerhatikan penguatan peran Indonesia dalam KSS untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas. Salah satunya melalui optimalisasi SDA yang dimiliki.

Memperkuat diplomasi luar negeri bebas aktif, pengembangan inklusifitas kemitraan dengan negara lain, serta penguatan kelembagaan penjuru bagi kerjasama pembangunan internasional juga perlu dilakukan.

"Ambil satu saja, teknologi baterai, maka kalaulah kemudian kita akan bekerjasama dengan selatan-selatan nikel kita miliki, tapi bauksit kita bisa share dengan negara yang lain. Ada juga lithium umpama dengan Argentina," jelas Ganjar.

Pria kelahiran Karanganyar, Jawa Tengah itu optimistis bila SDA Indonesia dikelola dengan baik, maka akan berdampak kepada perekonomian, baik Indonesia maupun negara-negara Selatan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement