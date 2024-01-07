Momen Romantis Siti Atikoh Peluk Ganjar Usai Debat Capres

JAKARTA - Momen romantis terlihat usai pelaksanaan debat pilpres ke-3 yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024). Calon Presiden (Capres) nomor urut tiga, Ganjar Pranowo mendapat pelukan hangat oleh sang istri, Siti Atikoh.

Terlihat saat debat selesai, Ganjar menghampiri para pendukungnya yang telah setia menyemangati dia saat debat. Setelah selesai menemui pendukungnya, tampak Siti Atikoh langsung memeluk Ganjar ketika dia bertemu di atas panggung debat.

Terlihat mata Atikoh juga memancarkan rasa haru kepada suaminya karena bisa melewati debat ini.