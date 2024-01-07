Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

TGB Sepakat Ganjar Perkuat Pertahanan Indonesia dari Bawah ke Atas

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |23:31 WIB
TGB Sepakat Ganjar Perkuat Pertahanan Indonesia dari Bawah ke Atas
TGB Zainul Majdi. (MPI/Fadli Ramadan)
A
A
A

 

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Perindo Tuan Guru Bajang (TGB) HM Zainul Majdi sepakat dengan pernyataan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo soal penguatan sistem keamanan Indonesia. Itu disampaikan saat debat Pilpres ketiga yang digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (7/1/2024).

Dikatakan Ganjar, pertahanan Indonesia harus dilakukan dari bawah. Itu dilakukan dengan memperkuat para personel militer dengan cara menyejahterakan kehidupannya.

"Pengadaan alutsista kita tidak buttom up tapi top down, dan itu yang tidak baik. Karena kemudian nanti yang datang itu alutsista yang tidak diperlukan, yang tidak dibutuhkan. Jadi musti ada penganggaran yang buttom up," kata TGB di Istora.

Menurutnya, para pemangku kepentingan menyampaikan kebutuhannya untuk disediakan oleh pemerintah pusat. Tapi, dikatakan TGB saat ini yang dilakukan adalah mempersiapkan apa yang belum dibutuhkan oleh sistem keamanan negara.

"Seluruh stakeholders itu menyampaikan apa yang mereka butuhkan dan kemudian menyediakan apa yang dibutuhkan," ucapnya.

"Itu satu hal yang menurut saya penting karena anggaran pertahanan kita belum ideal, sehingga anggaran yang ada itu harus dipastikan betul bisa termanfaatkan dengan baik," sambung TGB.

Menurut TGB, saat ini banyak personel aparat belum hidup dalam kesejahteraan yang membuat sistem pertahanan menjadi lemah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement