TGB Sepakat Ganjar Perkuat Pertahanan Indonesia dari Bawah ke Atas

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Perindo Tuan Guru Bajang (TGB) HM Zainul Majdi sepakat dengan pernyataan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo soal penguatan sistem keamanan Indonesia. Itu disampaikan saat debat Pilpres ketiga yang digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (7/1/2024).

Dikatakan Ganjar, pertahanan Indonesia harus dilakukan dari bawah. Itu dilakukan dengan memperkuat para personel militer dengan cara menyejahterakan kehidupannya.

"Pengadaan alutsista kita tidak buttom up tapi top down, dan itu yang tidak baik. Karena kemudian nanti yang datang itu alutsista yang tidak diperlukan, yang tidak dibutuhkan. Jadi musti ada penganggaran yang buttom up," kata TGB di Istora.

Menurutnya, para pemangku kepentingan menyampaikan kebutuhannya untuk disediakan oleh pemerintah pusat. Tapi, dikatakan TGB saat ini yang dilakukan adalah mempersiapkan apa yang belum dibutuhkan oleh sistem keamanan negara.

"Seluruh stakeholders itu menyampaikan apa yang mereka butuhkan dan kemudian menyediakan apa yang dibutuhkan," ucapnya.

"Itu satu hal yang menurut saya penting karena anggaran pertahanan kita belum ideal, sehingga anggaran yang ada itu harus dipastikan betul bisa termanfaatkan dengan baik," sambung TGB.

Menurut TGB, saat ini banyak personel aparat belum hidup dalam kesejahteraan yang membuat sistem pertahanan menjadi lemah.