Tidak Salaman dengan Anies Usai Debat, Prabowo : Dia Enggak Datang ke Saya

(MPI)

JAKARTA - Calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto tidak terlihat bersalaman dengan capres nomor urut 1, Anies Baswedan usai debat yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Minggu (7/1/2024).

Momen keduanya tidak bersalaman tertangkap kamera. Usai masing-masing capres memberikan keterangan penutupnya, Prabowo sempat terlihat bersalaman dengan Ganjar yang berada di posisi tengah podium.

Setelahnya, Prabowo terlihat langsung menuju ke depan panggung menjauhi posisi Anies Baswedan. Prabowo terlihat langsung dihampiri dan bersalaman dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebelum menyambangi pendukungnya.

Keduanya tidak terlihat bersalaman hingga panggung akhirnya dipenuhi masing-masing pendukung capres-cawapres. Prabowo tidak berkilah dirinya yang tidak bersalaman.

Dalam konferensi pers usai debat ini, Prabowo mengaku tidak dihampiri oleh Anies.

“Dia enggak datang ke saya,” ungkap Prabowo.

Sosok Menteri Pertahanan itu mengaku dirinya lebih tua dari Anies Baswedan. Ia juga menyebut dirinya lebih senior.

“Saya lebih tua dari dia (Anies), saya lebih senior dari dia. Oke ya?” tutup Prabowo.