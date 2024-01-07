Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar : 100% Alutsista Mesti Siap Tempur

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |23:50 WIB
Ganjar : 100% Alutsista Mesti Siap Tempur
Ganjar mengatakan 100% alutsista mesti siap tempur. (MPI)
JAKARTA – Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo ingin agar 100% alutsista Indonesia siap tempur. Hal ini diungkapkan Ganjar menutup debat ketiga Pilpres 2024.

“100% pesawat kita mesti siap tempur, alutsista kita mesti siap tempur dan zero tolerance untuk kecelakaan pada alutsista kita,” tegas Ganjar menutup debat ketiga Pilpres 2024, di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024).

Selain itu, Ganjar juga memaparkan bahwa dalam konteks politik luar negeri Indonesia, maka autonomy strategy menjadi begitu penting untuk meredevinisi dari politik Indonesia yang bebas aktif.

“Duta besar cyber menjadi penting karena problem besar kita hari ini adalah pada dunia digital. Maka kita perlu duta besar ini untuk merespon perubahan-perubahan Global yang ada,” kata Ganjar.

Ganjar juga mengatakan bahwa duta besar krisis iklim juga diperlukan Indonesia. “Garda samudra sebagai strategi baru dari poros maritim dunia.”

Lebih lanjut, Ganjar ingin agar kekuatan pertahanan Indonesia di angkatan siber Indonesia perlu ditingkatkan dan anggaran pertahanan hingga 2% dari PDB. “Keamanan, mendorong pada profesionalisme kepolisian yang mau tidak mau harus kita lakukan.”

