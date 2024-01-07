Waspada Hujan Disertai Petir di Jaksel dan Jaktim Hari Ini

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrem di wilayah Jakarta, Minggu (7/1/2024). Hujan disertai kilat berpotensi terjadi di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur pada sore dan malam hari.

“Waspadai potensi hujan disertai kilat/petir di Jaksel dan Jaktim pada sore dan malam hari,” demikian peringatan dini di laman resmi BMKG, Minggu (7/1/2024).

BMKG memperkirakan untuk seluruh wilayah Jakarta, pada pagi hari akan berawan. Sementara untuk wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur diperkirakan terjadi hujan dengan intensitas sedang pada siang hari.

Sementara pada malam hari, di wilayah Jakarta Barat, Jakarta Pusat dan Jakarta Utara diperkirakan berawan. Sedangkan Jakarta Selatan dan Jakarta Timur diperkirakan hujan sedang dan ringan.

Lebih lanjut, suhu pada hari ini berkisar 24-31 derajat Celsius dengan kelembapan udara 70 sampai dengan 95 persen.

