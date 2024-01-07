Dukung Ganjar-Mahfud, Warga Bekasi Harapkan Peningkatan Kesejahteraan

BEKASI - Relawan Ganjar-Mahfud terus bergerak untuk memperkuat dukungan masyarakat untuk pasangan nomor urut 3 di Pilpres 2024. Salah satu caranya dengan mengadakan Workshop Penciptaan Lapangan Kerja dengan fokus pada pelatihan pembuatan sabun cuci piring. Pelatihan ini juga dilengkapi dengan tebus murah sembako.

Kegiatan Relawan Teras LM Sahabat Sandiuno For Ganjar Bekasi ini memiliki tujuan utama untuk mendorong lahirnya pengusaha kecil, khususnya dari kalangan ibu rumah tangga serta dukungan kuat untuk Ganjar Pranowo dan Mahfud MD jadi pemimpin Indonesia tahun 2024.

Kegiatan ini sukses diselenggarakan di dua Kecamatan di Kota Bekasi, Jawa Barat. Pertama di Jalan Letnan Arsyad No 17 Kayuringin Jaya, Jalan Letda Buchori No 74 Marga Jaya, Jalan Kemakmuran 1 No 61 Marga Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Lokasi kedua di Jalan KH Agus Salim, Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat.

"Untuk memberikan pelatihan usaha masyarakat agar dapat memberi penghasilan dalam rumah tangga dan mewujudkan harga pangan yang murah," kata Lenny Maretha Warastutie, pembina relawan Teras LM Sahabat Sandiuno For Ganjar Bekasi, Jumat (5/1/2024).

Pelatihan pembuatan sabun cuci piring dipilih sebagai langkah awal, tidak hanya sebagai keahlian praktis tetapi juga sebagai peluang bisnis yang berkelanjutan sehingga mampu mendukung perekonomian keluarga.

"Dari sini kita bisa tau cara membuat sabun cuci piring, ilmunya bisa kita gunakan buat usaha juga. Nantinya kita bisa membuka usaha yang kecil mungkin kemudian hari bisa menjadi usaha yang besar," ungkap Eli, salah satu peserta.

Eli juga menilai Ganjar-Mahfud akan melakukan pemberdayaan ekonomi lokal dan memiliki visi positif untuk Indonesia.

"Jika Pak Ganjar dan Pak Mahfud jadi presiden semoga rakyat-rakyat kecil lebih sejahtera, dan semakin banyak pengusaha-pengusaha kecil yang hadir berkat pelatihan-pelatihan seperti ini," kata Eli.