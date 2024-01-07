Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Penampakan Mobil Mewah Rp6,5 Miliar Nyemplung ke Selokan di Pesanggrahan

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |10:15 WIB
Penampakan Mobil Mewah Rp6,5 Miliar <i>Nyemplung</i> ke Selokan di Pesanggrahan
Mobil mewah nyemplung ke selokan. (Foto: Dok Merekam Jakarta)
JAKARTA - Petugas Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Selatan melakukan evakuasi terhadap mobil mewah jenis Mercedes yang tercebur alias nyemplung ke selokan di wilayah Jalan Papa Rawan, Kecamatan Pessangrahan, Jakarta Selatan. 

Mobil itu sempat viral lantaran tercebur pada Sabtu (6/1) sore. Dalam narasi yang beredar, air saluran sudah tak terlihat lantaran mulai meluap karena hujan.

“Bukan karena menerobos banjir,” kata Kepala Suku Dinas Gulkamar Jakarta Selatan, Syamsul Huda saat dikonfirmasi, Minggu (7/1/2023).

Proses evakuasi baru dilakukan pada malam harinya. Saat itu, sebanyak 20 personel damkar langsung mengevakuasi kendaraan tersebut menggunakan alat berat.

“Waktu pelaksanaan sekitar 45 menit, evakuasi berhasil tanpa ada hambatan,” ungkapnya.

Mobil mewah yang tercebur ini sempat menjadi tontonan warga. Dilansir dari situs resminya, mobil yang tercebur itu merupakan jenis G-Class tipe bodi SUV, yang harga mobilnya ditaksir mencapai Rp6,5 miliar.

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
