INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Berdayakan Emak-Emak, Relawan Ganjar-Mahfud Beri Pelatihan Bikin Snack Bucket

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |10:46 WIB
Berdayakan Emak-Emak, Relawan Ganjar-Mahfud Beri Pelatihan Bikin <i>Snack Bucket</i>
Relawan Ganjar-Mahfud mengadakan pelatihan membuat snack bucket. (Foto: Dok Ist)
JAKARTA - Relawan Ganjar-Mahfud yang tergabung dalam Mak Ganjar meluncurkan inisiatif pelatihan kewirausahaan berfokus pada pembuatan snack bucket. Kegiatan ini tidak hanya ditujukan untuk pemberdayaan ekonomi, melainkan juga sebagai bentuk dukungan terhadap Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024.

Kegiatan berlangsung di Jalan Kemang Utara 7C Rt 4/Rw 4, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Sabtu (6/1/2024).

Pelatihan ini diarahkan untuk memberikan keterampilan bisnis yang mendalam kepada peserta, dengan harapan mampu memberikan landasan bagi kemandirian ekonomi, terutama di kalangan ibu-ibu rumah tangga. Di tengah transformasi ekonomi yang cepat, Mak Ganjar melihat pentingnya mempersiapkan masyarakat untuk dapat beradaptasi dan menciptakan peluang usaha yang berkelanjutan.

"Anak-anak sering ulang tahun jadi kalau mau bikin bucket gak perlu mahal-mahal. Tentu ini diberikan ilmu pengetahuannya yang sangat sederhana dan mudah dijangkau," kata Dra Evy Nafisah MA, Ketua Mak Ganjar Jabodetabek, Sabtu.

"Tidak perlu beli tapi sebaliknya ini bisa menjadi mata pencaharian, sekarang udah sistem jual online, mudah-mudahan dengan adanya keterampilan ini bisa memasarkan," lanjut Evy.

Evy mengungkapkan bahwa kegiatan ini bukan hanya tentang pembelajaran membuat snack bucket, tetapi juga melibatkan pendidikan singkat tentang politik dan keterampilan bagi ibu-ibu rumah tangga.

Momen Kocak saat Ganjar Tukaran Peci dengan Warga FBR 

"Berawal dari sosialisasi, kita melakukan silaturahmi, kedua melakukan pendidikan singkat tentang politik, ketiga pendidikan keterampilan bagi emak-emak Ganjar salah satu keterampilannya adalah membuat snack bucket," ungkap Evy.

Pelatihan ini bukan hanya sekadar pancingan, tetapi merupakan langkah awal untuk membantu emak-emak memasarkan produknya. Evy berharap, dengan keterampilan ini, ibu-ibu dapat terlibat dalam sektor UMKM.

Rita, salah satu peserta, menyambut baik inisiatif ini dan berencana mengembangkan usaha membuat snack bucket. Namun, dia mengakui bahwa proses pembelajaran memerlukan waktu.

"Kreatif ya, apalagi bentar lagi Valentine, siapa tau kita bisa buat usaha, nambah uang dapur. Saya baru pertama kali coba jadi agak susah, perlu waktu yang lama untuk bikinnya. InsyaAllah saya mau kembangin," kata Rita.

Halaman:
1 2
      
