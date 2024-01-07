Polisi Tangkap Pelaku Pembacokan Tewaskan Satu Orang di Kemang Bogor

BOGOR - Polisi berhasil menangkap satu pelaku pembacokan yang terjadi di wilayah Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Satu orang meninggal dunia dalam kejadian tersebut.

"Baru dapat 1 (pelaku)," kata Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro dikonfirmasi, Minggu (7/1/2024).

Namun, belum diketahui identitas maupun motif dari kejadian tersebut. Polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap pelaku yang telah diamankan.

Sebelumnya, satu orang meninggal dunia usai dibacok sekelompok orang di wilayah Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor pada 1 Januari 2024.

Dalam video rekaman kamera pengawas CCTV yang diunggah oleh akun Instagram @infoparung, peristiwa itu terjadi pada Senin 1 Januari 2024. Terlihat tiga motor berboncengan sedang behenti di depan sebuah SPBU sekira pukul 04.04 WIB dini hari.

Tak lama, motor tersebut meninggalkan lokasi. Tetapi, satu motor paling belakang yang diduga ditumpangi korban tampak diserang sekelompok orang.