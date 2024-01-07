Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Tangkap Pelaku Pembacokan Tewaskan Satu Orang di Kemang Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |12:34 WIB
Polisi Tangkap Pelaku Pembacokan Tewaskan Satu Orang di Kemang Bogor
Ilustrasi. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

BOGOR - Polisi berhasil menangkap satu pelaku pembacokan yang terjadi di wilayah Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Satu orang meninggal dunia dalam kejadian tersebut.

"Baru dapat 1 (pelaku)," kata Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro dikonfirmasi, Minggu (7/1/2024).

 BACA JUGA:

Namun, belum diketahui identitas maupun motif dari kejadian tersebut. Polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap pelaku yang telah diamankan.

Sebelumnya, satu orang meninggal dunia usai dibacok sekelompok orang di wilayah Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor pada 1 Januari 2024.

 BACA JUGA:

Dalam video rekaman kamera pengawas CCTV yang diunggah oleh akun Instagram @infoparung, peristiwa itu terjadi pada Senin 1 Januari 2024. Terlihat tiga motor berboncengan sedang behenti di depan sebuah SPBU sekira pukul 04.04 WIB dini hari.

Tak lama, motor tersebut meninggalkan lokasi. Tetapi, satu motor paling belakang yang diduga ditumpangi korban tampak diserang sekelompok orang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/340/3164705/manik-6IZk_large.jpg
Polisi Periksa 8 Saksi dan Analisis CCTV di TKP Pembacokan Kontributor iNews Media Group
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/512/3163974/pembacokan-lT4A_large.jpg
Kontributor iNews Media Group Grobogan Dibacok OTK, Polisi Buru Pelaku 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/340/3154424/bacok-HofB_large.jpg
Bacok Warga, Kepala Desa di Lampung Timur Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/338/3149641/ilustrasi_penjara-xXry_large.jpg
Remaja Tewas Dibacok saat Tawuran di Jatinegara, 2 Orang Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/338/3148641/pembacokan-Li0p_large.jpg
Terekam CCTV, Pemotor Dibacok di Radio Dalam Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/340/3145318/warga_konawe_selatan_dibacok_karyawan_perusahaan_sawit_usai_sholat_idul_adha-9OhR_large.jpg
Warga Konawe Selatan Dibacok Karyawan Perusahaan Sawit Usai Sholat Idul Adha
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement