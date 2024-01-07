Tabung Gas Melon Meledak di Tanah Abang, Tiga Orang Alami Luka Bakar

JAKARTA - Satu buah tabung gas melon meledak di Jalan Karet Pasar Baru Barat I Gang Roti Buaya, RT 002 RW 006, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Minggi (7/1/2024).

Dari kejadian tersebut, tiga orang penghuni rumah mengalami luka bakar serius, yakni Deni (32) Itin (30) dan juga seorang balita Hanan (5).

Menurut Kepala Suku Dinas (Kasudin) Gulkarmat Jakarta Pusat, Asril Rizal mengatakan meledaknya gas LPG itu diakibatkan oleh kebocoran gas yang tersambar melalui aliran listrik.

"Ledakan diduga adanya kebocoran gas, korban hendak menyalakan lampu percikan listrik dari stop kontak menjadi pemicu Ledakan," kata Asril dalam keterangan tertulisnya, Minggu (7/1/2024).