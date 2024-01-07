Advertisement
MEGAPOLITAN

Banjir Terjang Tangsel, Pilar Tinjau Warga Terdampak Sekaligus Beri Bantuan

Arief Setyadi , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |13:15 WIB
Banjir Terjang Tangsel, Pilar Tinjau Warga Terdampak Sekaligus Beri Bantuan
Wakil Wali Kota Tangsel Pilar Saga tinjau korban terdampak banjir (Foto: Ist)
JAKARTA - Sejumlah titik di Kota Tangerang Selatan, Banten terendam banjir menyebabkan warga harus mengungsi ke tempat aman. Banjir melanda setelah hujan deras mengguyur kawasan tersebut.

Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Pilar Saga Ichsan bersama jajarannya meninjau lokasi banjir seperti di Serua Indah, BPI Pamulang, dan Reni Jaya, pada Sabtu 6 Januari 2024 dini hari. Ia juga memberikan bantuan di beberapa titik terdampak.

Pemerintah Kota Tangerang Selatan, sambung Pilar, telah menyediakan bantuan, seperti paket sembako dan perahu karet untuk evakuasi. Ia pun memastikan warga dalam kondisi aman.

"Kami pastikan bantuan segera terdistribusikan. Baik paket sembako, maupun ini perahu karet untuk evakuasi warga dan hal lainnya," ujar Pilar dalam keterangannya.

Upaya penanganan banjir terus dilakukan Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Mulai dari operasional pompa air di semua titik rawan banjir.

Kemudian, melanjutkan proyek pembangunan tanggul, tandon, serta saluran drainase. Upaya ini diharapkan dapat mengatasi genangan air dan memastikan pemulihan kondisi secepat mungkin.

Pilar juga menekankan bahwa kesiagaan petugas dari berbagai instansi, seperti BPBD, Damkar, SatpolPP, Dinsos, dan perangkat kewilayahan.

"Kami juga menyiagakan petugas, baik dari BPBD, Damkar, SatpolPP, ada Dinsos juga, dibantu perangkat kewilayahan. Masyarakat juga tetap waspada karena curah hujan dengan intensitas sangat tinggi masih terjadi," tuturnya.

