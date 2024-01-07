Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Begini Kronologi Kecelakaan Truk Maut di Bogor, Sempat Seret Tiga Motor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |16:26 WIB
Begini Kronologi Kecelakaan Truk Maut di Bogor, Sempat Seret Tiga Motor
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

BOGOR - Polisi menyebut terdapat tiga motor yang ikut menjadi korban kecelakaan maut truk di wilayah Leuwisadeng, Kabupaten Bogor. Data sementara, dua orang meninggal dunia dan dua luka-luka.

"Korban meninggal dunia dua orang, korban luka ringan dua orang," kata Kanit Gakkum Satlantas Polres Bogor, Iptu Angga Nugraha, Minggu (7/1/2024).

Kata dia, kecelakaan bermula ketika dump truk melaju dari arah Dramaga menuju Cigudeg. Di lokasi, sopir truk diduga tidak konsentrasi hingga hilanh kendali.

"Di TKP jalan menikung ke kiri dan menurun. Diduga pengemudi kurang konsentrasi sehingga hilang kendali dan menyeret motor yang ada di depannya sebanyak 3 unit motor," jelas Angga.

Tak sampai di situ, motor dan truk menabrak tiang listrik dan terbakar. Saat ini, proses evakuasi terhadap kendaraan tersebut masih dilakukan oleh petugas.

"Setelah terseret sepeda motor membentur gardu listrik sehingga tersetrum dan terbakar," tutupnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/25/3177585//wanita_yang_jatuh_dari_lantai_atas_bandara_meninggal_dunia_ini_cara_tangani_keadaan_darurat-RM41_large.jpg
Wanita yang Jatuh dari Lantai Atas Bandara Meninggal Dunia, Ini Cara Tangani Keadaan Darurat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/25/3177583//seorang_wanita_jatuh_dari_lantai_atas_bandara_orang_orang_panik-FKPa_large.jpg
Seorang Wanita Jatuh dari Lantai Atas Bandara, Orang-Orang Panik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177251//kecelakaan-l038_large.jpg
Viral! Biker Cantik Tewas Tertabrak Truk Tangki BBM di Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/337/3174480//viral-RXdF_large.jpg
Kronologi Truk Tronton Terjun Bebas dari Tol Tangerang - Merak, Lima Warga Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/338/3174348//kecelakaan-9tuS_large.jpg
Minibus Terbalik di Tol Dalam Kota Cawang Usai Tabrak Pembatas Jalan, Lalin Macet Parah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/340/3174234//basarnas-Czyc_large.jpg
Basarnas Evakuasi ABK Vietnam Diduga Kecelakaan Kerja
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement