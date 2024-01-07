Begini Kronologi Kecelakaan Truk Maut di Bogor, Sempat Seret Tiga Motor

BOGOR - Polisi menyebut terdapat tiga motor yang ikut menjadi korban kecelakaan maut truk di wilayah Leuwisadeng, Kabupaten Bogor. Data sementara, dua orang meninggal dunia dan dua luka-luka.

"Korban meninggal dunia dua orang, korban luka ringan dua orang," kata Kanit Gakkum Satlantas Polres Bogor, Iptu Angga Nugraha, Minggu (7/1/2024).

Kata dia, kecelakaan bermula ketika dump truk melaju dari arah Dramaga menuju Cigudeg. Di lokasi, sopir truk diduga tidak konsentrasi hingga hilanh kendali.

"Di TKP jalan menikung ke kiri dan menurun. Diduga pengemudi kurang konsentrasi sehingga hilang kendali dan menyeret motor yang ada di depannya sebanyak 3 unit motor," jelas Angga.

Tak sampai di situ, motor dan truk menabrak tiang listrik dan terbakar. Saat ini, proses evakuasi terhadap kendaraan tersebut masih dilakukan oleh petugas.

"Setelah terseret sepeda motor membentur gardu listrik sehingga tersetrum dan terbakar," tutupnya.