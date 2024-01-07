Begini Suasana Arus Lalin di Sekitar SUGBK Jelang Debat Capres

JAKARTA - KPU menggelar debat Capres di kawasan Istora Senayan, SUGBK, Jakarta Pusat pada Minggu (7/1/2024) ini. Adapun saat ini situasi di sejumlah ruas jalanan terpantau ramai lancar.

Berdasarkan pantauan pada sekira pukul 16.00 WIB, arus lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman mengarah ke MH Thamrin tampak ramai lancar, begitu juga arah sebaliknya. Lalu, di Jalan Pintu Satu Senayan mengarah ke Jalan Asia Afrika terpantau ramai lancar, begitu arah sebaliknya.

Lalu, di Jalan Asia Afrika mengarah ke Jalan Gerbang Pemuda arus lalu lintas tampak ramai lancar, begitu arah sebaliknya. Begitu juga di Jalan Gerbang Pemuda mengarah ke Jalan Gatot Subroto terpantau ramai lancar, begitu juga arah sebaliknya. Lalu, di Jalan Gatot Subroto dari arah Sudirman mengarah Slipi terpantau ramai lancar, begitu juga arah sebaliknya.

Petugas kepolisian belum melakukan penutupan jalan ataupun melakukan rekayasan arus lalu lintas di sekitar lokasi debat. Sebabnya, belum ada kepadatan yang terjadi di sekitaran SUGBK.

Polisi sejatinya telah menyiapkan skema rekayasa arus lalu lintas di kawasan SUGBK guna mengantisipasi terjadinya kepadatan di area debag. Namun, rekayasa arus lalu lintas itu bakal diterapkan secara situasional melihat perkembangan di lapangan.

Adapun rekayasa arus lalu lintas itu, yakni arus lalu lintas yang dari Jalan Gatot Subroto yang akan menuju ke Jalan Gerbang Pemuda diarahkan lurus ke Jalan Gatot Subroto arah Slipi.

Lalu, arus lalu lintas dari arah Jalan Asia Afrika diarahkan lurus ke arah Jalan Hang Tuah Raya. Dan arus lalu lintas yang dari Bundaran Senayan yang akan menuju ke Jalan Pintu Senayan diarahkan lurus ke Jalan Jenderal Sudirman.

(Khafid Mardiyansyah)