HOME NEWS MEGAPOLITAN

3 Hari Dilanda Banjir, Warga Cikarang Timur Belum Dapat Bantuan

Ade Suhardi , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |17:05 WIB
3 Hari Dilanda Banjir, Warga Cikarang Timur Belum Dapat Bantuan
Banjir di Cikarang Timur (foto: dok ist)
A
A
A

BEKASI - Dilanda banjir sejak Kamis (4/1/2024), Kampung Kalendrowak, Desa Karangsari, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, masih tergenang air. Hingga hari ini warga belum mendapatkan bantuan posko tenda pengungsian dan logistik.

Kepala Desa Karangsari, Bao Umbara mengungkapkan, banjir itu terjadi sejak Kamis (4/1/2024) sore. Namun, karena hujan turun terus menerus, hingga kini air tak kunjung surut.

"Pertama hari Kamis banjir, surut sorenya, hari Jumatnya banjir lagi, datang ujan banjir lagi. Jadi pasang surut ini sudah tiga kali, terakhir hari ini," ungkapnya, Minggu (7/1/2023).

Bao mengatakan, ketinggian air mulai dari 60cm hingga 1 meter itu merendam sedikitnya 250 KK. Banjir juga disebabkan luapan kali Kalendrowak.

"Ketinggian hampir satu meter, jumlah warga yang terdampak kalo RT ini 250 KK. Kalau semuanya total 700 KK dari 3 RT," katanya.

Dia juga mengaku sampai saat ini warganya belum mendapatkan bantuan posko pengungsian dan bantuan logistik dari pihak pemerintah daerah.

"Selama ini bantuan baru dari PT terdekat sini aja. Dari pemerintah belum ada. Posko juga belum ada," tuturnya.

Sementara, kata Bao, untuk warga yang rumah nya terendam banjir terpaksa mengungsi di tempat yang lebih tinggi, seperti Mushola dan Masjid. Meski begitu, ada juga sebagian warga yang memilih bertahan.

"Warga ngungsi sementara di rumah warga atau saudara ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Kalau misalnya rumah nya ada 2 lantai ya mereka bertahan di rumah, kadang di mushola," ungkapnya.

