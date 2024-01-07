Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pasangan Difabel di Tangsel Ini Optimis Ganjar-Mahfud Bisa Beri Kesetaraan

Hambali , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |17:18 WIB
Pasangan Difabel di Tangsel Ini Optimis Ganjar-Mahfud Bisa Beri Kesetaraan
Pasangan disabilitas di Tangerang (foto: dok MPI/Hambali)
A
A
A

TANGSEL - Para penyandang disabilitas di wilayah Tangerang Raya menghadiri deklarasi dukungan bagi pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Ganjar Pranowo-Mahfud MD, di Vila Dago, Pamulang, Tangerang Selatan, Minggu (07/01/24).

Deklarasi digelar di tengah guyuran hujan deras yang melanda. Para penyandang difabel telah memenuhi lokasi acara sebelum hujan turun, termasuk pasangan tunanetra yang menyempatkan diri datang, yakni Toyib (38) dan Wiwin (40).

Di sela acara, Toyib sempat bercerita bahwa dirinya telah mantaf memilih pasangan Ganjar-Mahfud. Sebab, Paslon nomor urut 3 itu saling melengkapi dengan pengalaman dan keahlian masing-masing.

"Saya tahu tentang Pak Ganjar itu waktu beliau memimpin Jawa Tengah (Gubernur). Kan saya orang Purwokerto. Jadi tahu lah beliau sama masyarakat dekat sekali. Kemudian Pak Mahfud juga kan bagus juga ya di pemerintahan, orangnya tegas dan berani. Dua-duanya saling melengkapi lah," tuturnya.

Menurut dia, Pemilu yang digelar Februari 2024 ini bukan sekedar memilih pemimpin terbaik bagi bangsa Indonesia. Tapi juga, konsisten dan berani membuat kebijakan yang pro bagi penyandang difabel.

"Kita juga ingin diperhatikan, intinya ada kesetaraan lah buat nasib kita," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
