Diguyur Hujan Deras, Tembok Penahan Tanah di Stasiun Maseng Bogor Longsor

BOGOR - Tembok penahan tanah (TPT) di kawasan Stasiun Maseng, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor longsor. Hal itu disebabkan hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut siang tadi.

"Hujan dengan intensitas tinggi pada wilayah tersebut mengakibatkan TPT dengan ukuran panjang 21 meter dan tinggi 10 meter tergerus longsor," kata Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor, M. Adam dalam keterangannya, Minggu (7/1/2023).

Adapun longsor menimpa bangunan stasiun yang dilintasi kereta dengan relasi Bogor-Sukabumi. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini.

"Menimpa banguan fasilitas stasiun, korban nihil," jelasnya.

Saat ini, material longsoran sedang dilakukan perbaikan oleh kontraktor PT. KAI. Tembok penahan yang longsor untuk sementara ditutupi terpal.

"Kendaraan yang melalui akses Jalan Kolonel Bustomi (Stasiun Maseng) diberlakukan bergantian dan akses jalan menuju Kampung Gembrong Desa Ciadeg sementara tidak bisa dilalui," pungkasnya.

(Awaludin)