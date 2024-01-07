PJ Wali Kota Tangerang: Banjir di Petir Akibat Meluapnya Kali Angke

TANGERANG - Banjir yang merendam wilayah Petir, Kota Tangerang mulai surut pada Minggu (7/1/2024). Sebelumnya, wilayah tersebut terdampak banjir usai hujan deras mengguyur wilayah Tangerang sejak Sabtu siang.

"Alhamdulillah, banjir di Kelurahan Petir sudah mulai surut. Kami akan terus memantau kondisi banjir dan melakukan upaya-upaya untuk mempercepat surutnya air," kata Pj Wali Kota Tangerang, Nurdin.

Nurdin menjelaskan, banjir di Kelurahan Petir disebabkan oleh intensitas curah hujan yang tinggi pada Sabtu (6/1/2024) malam. Selain itu, juga disebabkan oleh luapan air sungai Kali Angke.

“Banjir ini disebabkan oleh meluapnya Sungai Kali Angke, namun kita sudah melakukan penanganan dengan menghadirkan mesin pompa yang berkerja secara normal, kita terus melakukan penyedotan air,” jelasnya.

Nurdin mengatakan, untuk mengatasi kejadian ini, harus dilakukan secara bersama-sama. Nurdin juga mengimbau masyarakat yang terdampak banjir untuk tetap tenang.

“Kita lakukan penanganan bersama-sama baik Pemerintah Pusat maupun Daerah. Kami juga mengimbau masyarakat untuk terus waspada dan jangan membuang sampah sembarangan, terutama di aliran sungai. Hal ini untuk mencegah terjadinya banjir di masa yang akan datang," kata Nurdin.

Sebagai informasi, Pemkot juga telah menyiapkan posko banjir di Kelurahan Petir untuk memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak banjir. Posko banjir ini menyediakan makanan, minuman, dan perlengkapan medis. Dengan jumlah warga yang terdampak sebanyak 250 KK.

(Khafid Mardiyansyah)