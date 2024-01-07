Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

PJ Wali Kota Tangerang: Banjir di Petir Akibat Meluapnya Kali Angke

Isty Maulidya , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |17:42 WIB
PJ Wali Kota Tangerang: Banjir di Petir Akibat Meluapnya Kali Angke
A
A
A

TANGERANG - Banjir yang merendam wilayah Petir, Kota Tangerang mulai surut pada Minggu (7/1/2024). Sebelumnya, wilayah tersebut terdampak banjir usai hujan deras mengguyur wilayah Tangerang sejak Sabtu siang.

"Alhamdulillah, banjir di Kelurahan Petir sudah mulai surut. Kami akan terus memantau kondisi banjir dan melakukan upaya-upaya untuk mempercepat surutnya air," kata Pj Wali Kota Tangerang, Nurdin.

Nurdin menjelaskan, banjir di Kelurahan Petir disebabkan oleh intensitas curah hujan yang tinggi pada Sabtu (6/1/2024) malam. Selain itu, juga disebabkan oleh luapan air sungai Kali Angke.

“Banjir ini disebabkan oleh meluapnya Sungai Kali Angke, namun kita sudah melakukan penanganan dengan menghadirkan mesin pompa yang berkerja secara normal, kita terus melakukan penyedotan air,” jelasnya.

Nurdin mengatakan, untuk mengatasi kejadian ini, harus dilakukan secara bersama-sama. Nurdin juga mengimbau masyarakat yang terdampak banjir untuk tetap tenang.

“Kita lakukan penanganan bersama-sama baik Pemerintah Pusat maupun Daerah. Kami juga mengimbau masyarakat untuk terus waspada dan jangan membuang sampah sembarangan, terutama di aliran sungai. Hal ini untuk mencegah terjadinya banjir di masa yang akan datang," kata Nurdin.

Sebagai informasi, Pemkot juga telah menyiapkan posko banjir di Kelurahan Petir untuk memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak banjir. Posko banjir ini menyediakan makanan, minuman, dan perlengkapan medis. Dengan jumlah warga yang terdampak sebanyak 250 KK.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/337/3177717//banjir-dfwx_large.jpg
Waspada! Banjir Rob Ancam Wilayah Pesisir hingga 4 November, Salah Satunya Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177481//banjir-xo2D_large.jpg
Hujan Lebat di Depok, Jalan Margonda Banjir Bikin Lalin Macet Horor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/340/3177426//banjir-eCsW_large.jpg
Banjir Rendam 891 Rumah di Deliserdang Sumut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/18/3176717//banjir_di_meksiko_menyebabkan_lebih_dari_60_orang_tewas-zphA_large.jpg
Hujan Deras dan Banjir Hantam Meksiko Tengah, Ratusan Orang Tewas atau Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/18/3176367//banjir_di_meksiko-UTlQ_large.jpg
Banjir dan Longsor Landa Meksiko, 44 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/18/3174623//hujan_di_nepal-i1Q4_large.jpg
Banjir Bandang dan Longsor Terjang Nepal, 22 Tewas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement