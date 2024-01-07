Ribuan Tim Pemenangan Gelar Konsolidasi Menangkan Ganjar-Mahfud di Bogor

BOGOR - Ribuan anggota tim Pemenangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD menggelar konsolidasi di Gedung Laga Satria Cibinong, Kabupaten Bogor. Mereka berkumpul untuk siap memenangkan pasangan Ganjar-Mahfud di Bumi Tegar Beriman.

"Ini tim inti pemenangan gua, kemarin gua sakit tiga minggu harusnya acara ini gua laksanakan bulan lalu, tapi karena gua sakit tidak bisa melakukan apa-apa, sekarang udah mendingan jadi sekarang. Ini mengkonsolidasikan kita tinggal 38 hari lagi," kata Calon Legislatif DPR RI Dapil Jabar V sekaligus Anggota DPR RI Komisi VII Fraksi PDI Perjuangan, Adian Y.Y Napitupulu, Minggu (7/1/2024).

Kata dia, dalam konsolidasi ini ia meminta kepada seluruh tim pemenanganya untuk berjuang memenangkan Ganjar-Mahfud. Paling tidak, satu orang tim harus meraih suara sebanyak 100 orang.

"Kita minta 1 orang mencari 100 orang. Keluarganya 30, mantannya dia 10 misalnya, kemudian calon-calonnya dia," pintanya.

Ditegaskannya, Ganjar-Mahfud MD di Kabupaten Bogor harus menang. Dia optimis pasangan calon nomor urut 3 itu menang dalam satu putaran.

"Kita gak muluk-muluk, mau menang 50+1, 52 menang. Satu putaran," tegasnya.