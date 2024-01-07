Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ribuan Tim Pemenangan Gelar Konsolidasi Menangkan Ganjar-Mahfud di Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |18:04 WIB
Ribuan Tim Pemenangan Gelar Konsolidasi Menangkan Ganjar-Mahfud di Bogor
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

BOGOR - Ribuan anggota tim Pemenangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD menggelar konsolidasi di Gedung Laga Satria Cibinong, Kabupaten Bogor. Mereka berkumpul untuk siap memenangkan pasangan Ganjar-Mahfud di Bumi Tegar Beriman.

"Ini tim inti pemenangan gua, kemarin gua sakit tiga minggu harusnya acara ini gua laksanakan bulan lalu, tapi karena gua sakit tidak bisa melakukan apa-apa, sekarang udah mendingan jadi sekarang. Ini mengkonsolidasikan kita tinggal 38 hari lagi," kata Calon Legislatif DPR RI Dapil Jabar V sekaligus Anggota DPR RI Komisi VII Fraksi PDI Perjuangan, Adian Y.Y Napitupulu, Minggu (7/1/2024).

Kata dia, dalam konsolidasi ini ia meminta kepada seluruh tim pemenanganya untuk berjuang memenangkan Ganjar-Mahfud. Paling tidak, satu orang tim harus meraih suara sebanyak 100 orang.

"Kita minta 1 orang mencari 100 orang. Keluarganya 30, mantannya dia 10 misalnya, kemudian calon-calonnya dia," pintanya.

Ditegaskannya, Ganjar-Mahfud MD di Kabupaten Bogor harus menang. Dia optimis pasangan calon nomor urut 3 itu menang dalam satu putaran.

"Kita gak muluk-muluk, mau menang 50+1, 52 menang. Satu putaran," tegasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
PDIP Pilpres 2024 Ganjar-Mahfud
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175526//viral-pTzJ_large.jpg
PDIP Tolak Tim Senam Israel Berlaga di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175420//pdip-hy4S_large.jpg
Hasto: Partai yang Besar Tidak Cukup Hanya Memiliki Ide dan Massa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/337/3171441//viral-EY91_large.jpg
Dipecat Sebagai Anggota DPRD Gorontalo, Wahyudin Moridu: Saya Kembali Jadi Sopir Truk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/337/3171388//wahyudin-VdSX_large.jpg
5 Fakta Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin, Viral Ingin Rampok Uang Negara Berujung Dipecat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/340/3171325//wahyudin-lQPk_large.jpg
PDIP Peringatkan Kader Jaga Etika, jika Cederai Hati Rakyat Akan Dipecat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/320/3171280//hasan_nasbi-ivFI_large.jpg
Profil dan Karier Hasan Nasbi, Komisaris Baru PT Pertamina
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement