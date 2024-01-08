Tak Salaman dengan Prabowo Usai Debat, Anies: Saya Cari Sudah Tidak Ada

Tak salaman dengan Prabowo usai debat, Anies : Saya cari sudah tidak ada. (tangkapan layar)

JAKARTA - Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan, buka suara terkait dirinya tidak salaman dengan capres nomor urut 2, Prabowo Subianto usai debat yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Minggu (7/1/2024).

Anies menjelaskan, setelah selesai debat capres, dirinya sempat mencari Prabowo Subianto. Namun, ia mengatakan Prabowo sudah pergi, sehingga kedua tokoh itu tidak salaman.

“Sesudah selesai (debat capres) saya mencari tapi sudah tidak ada, jadi tidak tahu ke mana harus salaman,” kata Anies Baswedan kepada wartawan di Istora Senaya, Minggu (7/1/2024).

Sebelumnya, capres nomor urut 2, Prabowo Subianto tidak terlihat bersalaman dengan Anies Baswedan usai melakukan debat kedua Capres yang diselenggarakan KPU, Minggu (7/1/2024).

Momen keduanya tidak bersalaman tertangkap kamera. Usai masing-masing capres memberikan keterangan penutupnya, Prabowo sempat terlihat bersalaman dengan Ganjar yang berada di posisi tengah podium.

Setelahnya, Prabowo terlihat langsung menuju ke depan panggung menjauhi posisi Anies Baswedan.

Prabowo terlihat langsung dihampiri dan bersalaman dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebelum menyambangi pendukung-pendukungnya.

Keduanya tidak terlihat bersalaman hingga panggung akhirnya dipenuhi masing-masing pendukung capres-cawapres.

Dalam konferensi pers usai debat ini, Prabowo mengaku tidak dihampiri oleh Anies.

“Dia enggak datang ke saya,” ungkap Prabowo.