HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Tampil Luar Biasa pada Debat Capres, TPN Beri Skor 11

Riana Rizkia , Jurnalis-Senin, 08 Januari 2024 |00:31 WIB
Ganjar Tampil Luar Biasa pada Debat Capres, TPN Beri Skor 11
Jubir TPN Ganjar-Mahfud, Diah Ayu Permatasari. (MPI/Riana Rizkia)
JAKARTA - Penampilan calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo di debat ketiga Pilpres 2024 mendapat skor 11 dari Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud.

Juru bicara TPN Ganjar-Mahfud, Diah Ayu Permatasari menilai, Ganjar menguasai materi dan substansi tema debat. Selain itu, Ganjar juga dianggap menjadi sosok negarawan.

"Kalau dari Pak Anies 11 per 100 (penilaian Anies ke Prabowo), saya 11 dari 10," kata Ayu saat ditemui di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (7/1/2024).

"Bukan hanya menguasai secara substansi tapi menguasai secara karakteristik. Beliau menunjukkan kenegarawanan, dimana di paslon 01 dan 02 terdapat konflik terdapat masalah, beliau menjadi penengah," sambungnya.

Ganjar, menurut Diah, juga tampil di luar ekspektasi. Karena tema terkait pertahanan dinilai bakal menguntungkan Prabowo Subianto, dan Ganjar mematahkan hal itu.

