Djarot Sebut Penampilan Ganjar Pranowo Luar Biasa saat Debat Capres

JAKARTA - Politikus PDIP, Djarot Saiful Hidayat menyebut, penampilan Ganjar Pranowo luar biasa saat debat capres yang digelar KPU di Istora Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu (7/1/2024) malam.

"Jadi tuk kali ini Pak Ganjar memang luar biasa dan tak terpancing dalam tanda kutip, serang antara paslon nomor 1 dan nomor 2. Tapi, beliau ada di tengah-tengah," ujarnya pada wartawan, Minggu (7/1/2024).

Menurutnya, dalam debat kali ini, Ganjar tak terpancing soal serangan yang dilontarkan dua paslon lainnya. Ganjar dengan tenang berada di tengah-tengah dua kubu yang saling menyerang.

Sebabnya, Indonesia harus dibangun sebaik-baiknya dengan mengedepankan etika sopan santun. Hal itulah yang dilakukan Ganjar dalam debat kali ini.

"Karena kita ingin menbangun Indonesia ini dengan sebaik-baiknya, mengedepankan etika sopan santun dan kekuatan nilai dari seorang pemimpin," tuturnya.