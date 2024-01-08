TGB Jelaskan soal Rencana Ganjar Perkuat BSSN

JAKARTA - Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi menjelaskan rencana capres yang diusung Partai Perindo, Ganjar Pranowo dalam memperkuat Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) saat menjadi Presiden nanti.

"Mas Ganjar tadi menyampaikan bahwa BSSN harus diperkuat. Jadi, beliau menganut paham institusi yang sudah adalah yang harus diberdayakan," ujarnya pada wartawan, Minggu (7/1/2024).

Menurutnya, tak perlu membuat institusi baru manakala sudah ada institusi yang saat ini berdiri. Maksudnya, dengan memperkuatnya, baik dari segi kewenangan hingga personelnya.