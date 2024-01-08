Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

TPN Ganjar Tekankan Pentingnya Kesejahteraan Prajurit TNI-Polri

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 08 Januari 2024 |03:02 WIB
TPN Ganjar Tekankan Pentingnya Kesejahteraan Prajurit TNI-Polri
Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid. (MPI/Ari Sandita)
A
A
A

 

JAKARTA - Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Arsjad Rasjid menyebutkan, pentingnya kesejahteraan prajurit TNI-Polri dalam mempertahankan keamanan negara. Karena itu, Ganjar Pranowo pun membahas hal itu dalam debat Capres yang digelar KPU di Istora Senayan, SUGBK, Jakarta Pusat pada Minggu (7/1/2024).

"Tadi bisa dilihat oleh semuanya bagaimana, beliau jelas sekali, buat saya Mas Ganjar itu adalah Presiden rakyat. Karena utamanya kalau kita bicara pertahanan, keamanan, kita bicara semuanya, tapi tidak selalu fokus pada kesejahteraan," ujarnya pada wartawan, Minggu (7/1/2024).

Saat berbicara tentang pertahanan dan keamanan, kata dia, banyak orang tak fokus dalam hal kesejahteraan prajurit. Maka itu, dalam debat tersebut, Ganjar menyoroti pentingnya kesejahteraan prajurit, baik TNI maupun Polri.

"Karena balik lagi, kesejahteraan penting, kesejahteraan untuk siapa, kesejahteraan untuk TNI-Polri dan keluarganya. Ada program yang namanya beasiswa tuk anak-anak TNI dan putra-putri polisi," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
