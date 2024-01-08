TPN Ganjar Tekankan Pentingnya Kesejahteraan Prajurit TNI-Polri

JAKARTA - Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Arsjad Rasjid menyebutkan, pentingnya kesejahteraan prajurit TNI-Polri dalam mempertahankan keamanan negara. Karena itu, Ganjar Pranowo pun membahas hal itu dalam debat Capres yang digelar KPU di Istora Senayan, SUGBK, Jakarta Pusat pada Minggu (7/1/2024).

"Tadi bisa dilihat oleh semuanya bagaimana, beliau jelas sekali, buat saya Mas Ganjar itu adalah Presiden rakyat. Karena utamanya kalau kita bicara pertahanan, keamanan, kita bicara semuanya, tapi tidak selalu fokus pada kesejahteraan," ujarnya pada wartawan, Minggu (7/1/2024).

Saat berbicara tentang pertahanan dan keamanan, kata dia, banyak orang tak fokus dalam hal kesejahteraan prajurit. Maka itu, dalam debat tersebut, Ganjar menyoroti pentingnya kesejahteraan prajurit, baik TNI maupun Polri.

BACA JUGA: Ketika Ganjar Cecar Prabowo soal Penurunan Indeks Pertahanan Indonesia

"Karena balik lagi, kesejahteraan penting, kesejahteraan untuk siapa, kesejahteraan untuk TNI-Polri dan keluarganya. Ada program yang namanya beasiswa tuk anak-anak TNI dan putra-putri polisi," tuturnya.