Debat Capres, Yenny Wahid : Ganjar Tak Berikan Solusi Mengawang

JAKARTA - Dewan Penasihat TPN Ganjar-Mahfud, Yenny Wahid menyebutkan, paparan Ganjar Pranowo dalam debat capres di Istora Senayan, Jakarta Pusat, pada Minggu (7/1/2024) sangat komprehensif. Penjelasan Ganjar tak mengawang dan tak sekadar teori.

"Kita melihat Pak Ganjar sangat menguasai masalah data-data, sangat lengkap sekali. Beliau menguasai secara komprehensif apa yang menjadi tantangan. Beliau tidak memberikan solusi yang mengawang-awang dan hanya sekedar teori, tapi betul-betul grounded pada realita," ujarnya pada wartawan, Minggu (7/1/2024).

Menurutnya, melalui debat capres tersebur, Ganjar fokus menciptakan rasa aman dan menciptakan kesejahteraan dalam hal pertahanan dan keamanan negara. Semua itu juga dijelaskan Ganjar dengan program yang terukur.

"Terutama saya sebagai perempuan saya senang karena Pak Ganjar ingin mendorong TNI dan Polri yang profesional menciptakan rasa aman menjadi pengabdi masyarakat," tuturnya.