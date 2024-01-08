Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Gaya Ganjar Duduk Lesehan Usai Debat Capres: Nyante Duls

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 08 Januari 2024 |01:33 WIB
Gaya Ganjar Duduk Lesehan Usai Debat Capres: Nyante Duls
Gaya Ganjar lesehan usai debat capres : Nyante duls. (X/@ganjarpranowo)
A
A
A

 

JAKARTA - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo membagikan momen menarik usai Debat Pilpres 2024 yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta Minggu (7/1/2024). Ganjar mengunggah beberapa momen lewat media sosialnya.

Dalam momen yang diunggah oleh Ganjar Pranowo di akun X-nya, terlihat mantan Gubernur Jawa Tengah itu memposting foto dirinya tengah duduk lesehan di lantai sambil menelepon.

Terlihat dalam unggahan itu, Ganjar mengenakan baju kaos berwarna putih dengan bergambarkan penguin karakter film Madagascar. Ia sempat mengunggah kata-kata yang menarik perhatian netizen.

“Nyante duls,” tulis Ganjar.

Melihat postingan Ganjar itu banyak netizen memberikan komentar seperti salah satu akun yang ingin menggunakan kaos yang serupa dengan Ganjar.

“Pak ketua saya juga mau samaan kaosnya,” tulis akun @chronicrains.

“Bisa dilarisi nih,” balas Ganjar.

Selain itu, banyak netizen yang memberikan komentar terkait penampilan Ganjar saat debat. Netizen mengatakan bahwa penampilan Ganjar lebih baik dari paslon lainnya.

