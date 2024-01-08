Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Debat Capres, Prabowo 3 Kali Nyatakan Setuju dengan Pandangan Ganjar

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 08 Januari 2024 |04:16 WIB
Debat Capres, Prabowo 3 Kali Nyatakan Setuju dengan Pandangan Ganjar
Prabowo 3 kali menyatakan setuju dengan Ganjar saat debat capres. (MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Tercatat, sebanyak tiga kali calon presiden (capres) nomor urut dua, Prabowo Subianto, mengaku setuju dengan pandangan yang diutarakan capres nomor urut tiga, Ganjar Pranowo dalam debat ketiga Pilpres 2024 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (7/1/2024).

Momen pertama terjadi ketika Ganjar menjelaskan kerja sama Selatan-Selatan. Dari penjelasan Ganjar, Prabowo mengaku sependapat.

"Saya kok setuju dengan Pak Ganjar ya? Tidak hanya omon-omon saja," kata Prabowo.

Momen kedua ketika Ganjar menjelaskan cara menyelesaikan persoalan tumpang tindih institusi keamanan. Menurut Ganjar, peran pemimpin sangat penting dalam menyelesaikan persoalan ini.

"Sekali lagi, saya harus mengatakan saya kok banyak sependapat dengan pak Ganjar. Jadi benar, tumpang tindih harus diselesaikan oleh pemimpin tertinggi. Itu saya kira bisa," ujar Prabowo menimpali pandangan Ganjar.

Halaman:
1 2
      
