HOME NEWS NASIONAL

Sayangkan Prabowo Tak Buka Data dalam Debat, Ganjar: Harus Akui Saya Benar

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 08 Januari 2024 |04:27 WIB
Sayangkan Prabowo Tak Buka Data dalam Debat, Ganjar: Harus Akui Saya Benar
Ganjar Pranowo (MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyayangkan capres nomor urut 2, Prabowo Subianto tak mengklarifikasi data terkait pertahanan dalam negeri yang dibeberkannya dalam debat ketiga Pilpres 2024. Padahal, kata Ganjar, forum debat merupakan ajang edukasi untuk publik.

Ini sekaligus menjawab pernyataan Prabowo atas pertanyaan Ganjar terkait data capaian minimum essential force (MEF) Indonesia tak mencapai target. Saat itu, Prabowo menyebut data yang dibeberkan Ganjar keliru.

Capres yang didukung Partai Perindo ini pun mengku bila data yang dibeberkannya dibantah oleh Prabowo.

"Sayang saya tidak mendapatkan itu. Maka ketika kita berbicara, sebaiknya kita sama-sama hati-hati," kata Ganjar usai debat di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (7/1/2024).

Ganjar menyatakan, dirinya sangat adil. Ia mempersilakan Prabowo untuk mengoreksi data yang disampaikannya.

"Tapi kalau saya punya data ini dan Anda tidak mampu mengatakan maka anda harus mengakui bahwa saya adalah yang benar. Kecuali Anda punya cara yang lain yang sudah saya berikan kesempatan," tegas Ganjar.

"Silakan kali ini boleh dibantu. Sayang tidak ada yang dibantu. Maka publik, masyarakat perlu diberikan edukasi berbasis pada data sehingga mereka akan mengerti, itu benar, ini salah, ini omdo dan ini benar," tuturnya.

Sebelumnya, Ganjar mencecar Prabowo terkait Kekuatan Pokok Minimum atau Minimum Essential Forces (MEF) diperlukan untuk mewujudkan kekuatan pertahanan negara yang ideal yang tidak mencapai target.

“Pak Prabowo saya mau bertanya kepada bapak, termasuk kemudian capaian MEF kita hanya 65,49% dari target 79%. Mengapa terjadi penurunan? Apa solusinya?” tanya Ganjar.

