Resmikan Jalan Tol Pamulang-Cinere-Raya Bogor, Jokowi: Kita Harap Kurangi Kemacetan

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Jalan Tol Pamulang - Cinere - Raya Bogor di Depok, Jawa Barat, pada pagi hari ini, Senin (8/1/2024).

Kepala Negara mengatakan bahwa tidak investasi untuk pembangunan jalan tol tersebut mencapai Rp4 triliun.

"Alhamdulillah pagi hari ini kita resmikan jalan tol Pamulang - Cinere - Raya Bogor dengan total panjang 14,8 kilometer. Dan total investasi yang dikeluarkan adalah Rp4 triliun," kata Jokowi dalam sambutannya.

Jokowi mengatakan bahwa jalan Pamulang - Cinere - Raya Bogor itu akan melengkapi struktur jaringan jalan tol di Jabodetabek. Jalan tol tersebut menjadi bagian dari Jalan Tol lingkar luar Jakarta atau Jakarta outer ring road (JORR) dua.