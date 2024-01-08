Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Resmikan Jalan Tol Pamulang-Cinere-Raya Bogor, Jokowi: Kita Harap Kurangi Kemacetan

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 08 Januari 2024 |08:12 WIB
Resmikan Jalan Tol Pamulang-Cinere-Raya Bogor, Jokowi: Kita Harap Kurangi Kemacetan
Presiden Jokowi (Foto: BPMI)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Jalan Tol Pamulang - Cinere - Raya Bogor di Depok, Jawa Barat, pada pagi hari ini, Senin (8/1/2024).

Kepala Negara mengatakan bahwa tidak investasi untuk pembangunan jalan tol tersebut mencapai Rp4 triliun.

"Alhamdulillah pagi hari ini kita resmikan jalan tol Pamulang - Cinere - Raya Bogor dengan total panjang 14,8 kilometer. Dan total investasi yang dikeluarkan adalah Rp4 triliun," kata Jokowi dalam sambutannya.

Jokowi mengatakan bahwa jalan Pamulang - Cinere - Raya Bogor itu akan melengkapi struktur jaringan jalan tol di Jabodetabek. Jalan tol tersebut menjadi bagian dari Jalan Tol lingkar luar Jakarta atau Jakarta outer ring road (JORR) dua.

Telusuri berita news lainnya
