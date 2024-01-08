Jokowi Ungkap Belum Dapat Undangan Perayaan HUT ke-51 PDIP

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa belum mendapatkan undangan untuk menghadiri acara perayaan HUT ke-51 PDIP pada 10 Januari 2024 mendatang.

Hal tersebut juga mengkonfirmasi dirinya hadir atau tidak dalam perayaan HUT PDIP. "Belum dapat undangan," kata Jokowiusai meresmikan Jalan Tol Pamulang - Cinere - Raya Bogor, Senin (8/1/2024).

Diberitakan sebelumnya, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) mungkin saja tidak menghadiri acara perayaan HUT ke 51 PDIP pada 10 Januari 2024 mendatang.

BACA JUGA: Respons Jokowi saat Ganjar Pranowo Beri Skor 5 pada Kemenhan

Ari menjelaskan bahwa Presiden Jokowi akan melakukan kunjungan luar negeri ke beberapa negara di ASEAN.

"Ada rencana ke beberapa negara ASEAN nanti saya update ke teman teman lagi kepastiannya," kata Ari dalam keterangannya di Kantor Kemensetneg, Jakarta, Jumat 5 Januari 2024.

Terkait lama waktu kunjungan tersebut, Ari belum bisa memastikan. Ari hanya bisa menyampaikan bahwa Presiden Jokowi mungkin saja tidak menghadiri acara HUT PDIP.