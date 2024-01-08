Indonesian American Lawyers Association Kirim Surat Terbuka ke KPU, Berikut Isinya

JAKARTA - Indonesian American Lawyers Association (IALA) mengirimkan surat terbuka kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari, Minggu 7 Januari 2024.

Dalam surat itu, mereka menyampaikan secara terbuka hasil kajian terkait adanya potensi degradasi legitimasi hasil kerja KPU.

Indonesian American Lawyers Association menyatakan bahwa telah mengadakan studi komparatif untuk mengamati proses Pemilu 2024 dari sisi perbandingan tata cara penyelesaian benturan hukum (conflict of laws) dalam konteks undang-undang dan ketentuan yang berlaku menyangkut yurisdiksi dan wewenang Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengadili ketentuan batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden.

Indonesian American Lawyers Association juga berharap surat terbuka itu dapat diterima secara positif sebagai buah tukar pikiran atas perkembangan demokrasi di Indonesia. Berikut isi surat terbuka IALA tersebut.

Jelang Pemilu 2024, izinkan kami, Indonesian American Lawyers Association (“IALA”), atas undangan bertukar pikiran bersama rekan-rekan dan kolega kami sesama praktisi hukum di Indonesia dan Eropa, menyampaikan secara terbuka hasil kajian kami atas beberapa peristiwa akhir-akhir ini yang menurut kami berpotensi mendegradasi legitimasi hasil kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku entitas yang telah diberikan mandat dan kepercayaan oleh segenap rakyat Indonesia sebagai penyelenggara Pemilu.

Kami berharap surat ini dapat diterima secara positif sebagai buah tukar pikiran dari kami yang cinta dan bangga atas perkembangan demokrasi di Indonesia. Meskipun telah terjadi beberapa peristiwa yang menjadi perhatian kami, kami tetap optimis KPU dapat menjunjung tinggi pedoman Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (LUBER dan JURDIL) pada Pemilu mendatang.

Sebelumnya, asosiasi kami telah mengadakan studi komparatif untuk mengamati proses Pemilu 2024 ini dari sisi perbandingan tata cara penyelesaian benturan hukum (conflict of laws) dalam konteks undang-undang dan ketentuan yang berlaku menyangkut yurisdiksi dan wewenang Mahkamah Konstitusi Indonesia untuk mengadili ketentuan batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden. Kami juga secara khusus membahas tentang norma-norma etika untuk menjaga kepercayaan publik dan / atau keyakinan publik atas sistem pemerintahan sipil apabila ada upaya atau tindakan hukum yang diambil dari pihak yang memiliki kepentingan dalam sistem pemilu Republik Indonesia secara langsung dan tidak langsung.

Media Tempo baru-baru ini melansir bahwa 2023 adalah tahun politik yang mengerikan (annus horribilis) bagi sejarah politik Indonesia. Posisi KPU tentunya menjadi kunci. Ketika ada upaya oleh pihak-pihak tertentu untuk memanipulasikan sistem pemerintahan sipil untuk mendorong kepentingan tertentu dan bukannya untuk berpesta demokrasi secara adil dan sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati, maka sistem pemerintahan dan demokrasi tersebut tidak dapat lagi diandalkan oleh rakyat.

Alhasil, kepercayaan rakyat kepada sistem demokrasi dapat tererosi lebih jauh, dan berpotensi menjadi lingkaran setan dimana pihak-pihak lain akan juga ikut bergerak di luar norma-norma demokrasi yang tadinya sakral sampai akhirnya demokrasi itu hancur karena lingkaran setan tersebut.

Dalam seminggu terakhir, berdasarkan dari informasi yang ada di publik mengenai pemilu Indonesia yang kami pantau, terdapat dua insiden prosedural yang mendapat perhatian khusus dari kami. Pada kedua insiden tersebut, KPU meminta maaf atas kelalaian yang terjadi:

Surat suara diluar jadwal: Pada akhir Desember 2023, terjadi distribusi surat suara diluar jadwal yang sempat viral di media (Sumber: “Insiden puluhan ribu surat suara Pemilu 2024 dikirim ke Taiwan di luar jadwal”, dapat diakses di website BBC di https://www.bbc.com/indonesia/articles/cpv6k2x70k6o)

Surat suara simulasi yang memuat dua paslon saja: Salah satu Paslon telah menyatakan keberatan kepada pihak KPU perihal contoh surat suara untuk simulasi mencoblos yang hanya memuat dua paslon sehingga seperti meniadakan paslon nomor tiga. Surat suara simulasi ini hanya memuat dua paslon saja, sedangkan ada tiga paslon Capres - Cawapres yang akan bertarung pada Pemilu 2024 nanti. (Sumber: “Mahfud Minta KPU Perbaiki Surat Suara Simulasi Pilpres Cuma 2 Paslon”, dapat diakses di website Detik di https://news.detik.com/pemilu/d-7123203/mahfud-minta-kpu-perbaiki-surat-suara-simulasi-pilpres-cuma-2-paslon)

Insiden-insiden dari minggu lalu ini hanyalah peristiwa terbaru dimana sebelumnya telah terjadi banyak kontroversi tentang manuver dan / atau keputusan yang tidak biasa dan telah menciptakan kontroversi diantara masyarakat yang sedikit banyak menggerus kepercayaan publik bahwa Pemilu 2024 akan dapat terlaksana dengan LUBER dan JURDIL.

Di AS juga telah terjadi beberapa peristiwa yang melibatkan KPU setempat dan berujung pada krisis konstitusi yang terus berkembang sangat cepat dan dan tak dapat lagi diprediksi kemana arahnya.

Pada 2 Januari 2021, berdasarkan hasil investigasi pemerintah Amerika Serikat menyangkut peristiwa pemberontakan Gedung Capitol 6 Januari 2021, KPU negara bagian

Georgia menerima telepon dari mantan presiden AS Donald Trump untuk memutarbalikkan hasil Pemilu di negara bagian tersebut, yang merupakan salah satu kunci kemenangan. Mendagri Georgia Brad Raffensperger, meskipun satu partai dengan Trump kontan menolak. Tak mau menerima kekalahan, pada 6 Januari 2021, Trump memotori pemberontakan / insurrection dimana pendukungnya melakukan penyerangan ke atas gedung Kongres AS.

Dampak dari peristiwa ini, diatas kertas, baru terlihat tiga tahun kemudian. Perlu diketahui, Amandemen ke-14, Pasal 3 pada konstitusi AS melarang mereka yang pernah terlibat pada pemberontakan untuk menduduki jabatan publik manapun di AS. Jelang Pemilu AS pada November 2024 mendatang, pada bulan Desember 2023 yang lalu, Mahkamah Agung negara bagian Colorado dan KPU negara bagian Maine memutuskan untuk mencabut nama Trump dari surat suara karena dianggap melanggar konstitusi AS atas keterlibatannya dalam peristiwa pemberontakan tersebut, dimana Trump saat ini sedang naik banding.