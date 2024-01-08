Jokowi Bahas Pemerintahan hingga Pilpres saat Makan Bareng Prabowo, Airlangga dan Zulhas

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya buka suara mengenai pertemuannya dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan para ketua umum partai politik koalisi capres nomor urut 02 tersebut.

Jokowi awalnya makan malam bareng dengan Prabowo pada Jumat 5 Januari 2024, lalu esok paginya Jokowi sarapan bareng dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Dan besoknya Minggu 7 Januari 2024, Jokowi makan siang bareng Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Dalam pertemuan tersebut, Jokowi mengaku membahas mengenai pemerintahan dan juga Pilpres 2024.

"Bahas pemerintahan ada bahas Pilpres ada," kata Jokowi dalam keterangannya usai meresmikan Jalan Tol Pamulang - Cinere - Raya Bogor, Senin (8/1/2024).

Meski dianggap tidak netral karena bertemu dengan capres dan Ketum partai koalisi, Kepala Negara menilai pertemuan tersebut hanya makan biasa yang dilakukan pada hari libur.

"Orang ketemu malam hari, ketemu hari libur, dan makan juga," kata Jokowi.