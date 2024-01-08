Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Bahas Pemerintahan hingga Pilpres saat Makan Bareng Prabowo, Airlangga dan Zulhas

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 08 Januari 2024 |09:25 WIB
Jokowi Bahas Pemerintahan hingga Pilpres saat Makan Bareng Prabowo, Airlangga dan Zulhas
Presiden Jokowi (Foto: BPMI)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya buka suara mengenai pertemuannya dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan para ketua umum partai politik koalisi capres nomor urut 02 tersebut.

Jokowi awalnya makan malam bareng dengan Prabowo pada Jumat 5 Januari 2024, lalu esok paginya Jokowi sarapan bareng dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Dan besoknya Minggu 7 Januari 2024, Jokowi makan siang bareng Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Dalam pertemuan tersebut, Jokowi mengaku membahas mengenai pemerintahan dan juga Pilpres 2024.

"Bahas pemerintahan ada bahas Pilpres ada," kata Jokowi dalam keterangannya usai meresmikan Jalan Tol Pamulang - Cinere - Raya Bogor, Senin (8/1/2024).

Meski dianggap tidak netral karena bertemu dengan capres dan Ketum partai koalisi, Kepala Negara menilai pertemuan tersebut hanya makan biasa yang dilakukan pada hari libur.

"Orang ketemu malam hari, ketemu hari libur, dan makan juga," kata Jokowi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176494/viral-EnuN_large.jpg
Ini Penampakan Ijazah Jokowi yang Diserahkan KPU DKI ke Bonatua Silalahi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3173960/jokowi-TobW_large.jpg
Jokowi Beri Arahan ke Pengurus PSI, Sosok Bapak J yang Ditunjuk Jadi Ketua Dewan Pembina?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/337/3173237/jokowi-7prh_large.jpg
Momen Jokowi Bungkukkan Badan dan Cium Tangan Ustadz Abu Bakar Ba’asyir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/340/3173218/jokowi-4Dae_large.jpg
Bertemu Jokowi, Ustadz Abu Bakar Ba’asyir: Mudah-mudahan Jadi Pembela Islam yang Kuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/337/3169584/jokowi-KgmB_large.jpg
Ijazah SMA Gibran Digugat, Jokowi: Nanti Sampai Ijazah Jan Ethes Juga Dimasalahkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/337/3168475/kpk-lq8z_large.jpg
Daftar 7 Menteri Era Jokowi yang Kena Kasus Korupsi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement