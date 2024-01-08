Hadiri Deklarasi Pemuda Gama Pantura, Mahfud MD : Anak Muda Harus Pahami Visi Misi Capres

INDRAMAYU - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut tiga, Mahfud MD, menghadiri acara Talk Show dan Deklarasi Pemuda Gama Pantura, di Gor Dharma Ayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Senin (8/1/2024).

Deklarasi tersebut dihadiri oleh ribuan pemuda dari berbagai komunitas pemuda Pantura yang ada di wilayah Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, serta Kabupaten dan Kota Cirebon.

Pada kesempatan itu, Mahfud MD mengungkapkan, bahwa pemuda merupakan pemilih cerdas yang dapat menerangkan kepada lingkungan tata cara memilih yang benar saat pelaksanaan Pemilu mendatang.

